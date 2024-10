Seizon Life + Kokuhaku | Confession – Due grandi thriller ad alta tensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per realizzare una storia ada volte bastano uno spunto interessante, due personaggi e una stanza.ne è l’esatta dimostrazione. I due autori, Nobuyuki Fukumoto ai testi e Kaiji Kawaguchi ai disegni, nel 1998 hanno realizzato questo manga breve che è un piccolo gioiellino del genere, e l’anno successivo hanno confermato il loro talento con una seconda serie in tre volumi,. Le due storie sono tornate da poco disponibili per Planet Manga – la seconda in un Omnibus – e oggi ve le raccontiamo in questo articolo. Una tragicae Kukuhaku –– Nobuyuki Fukumoto, Kaiji Kawaguchi; Planet Manga Asai e Ishikura sono due amici e alpinisti esperti che stanno scalando il monte Awari, quando uno dei due si ferisce e rischia di perdere la vita.