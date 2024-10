Recanatese serve la svolta | C’è grande voglia di riscatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Di questi tempi le designazioni arbitrali debbono essere "monitorate" con particolare attenzione, viste le recenti e tristi esperienze. La gara di domani dellaal Riano Athletic Center contro il Roma City è stata affidata a Mansour Faye della sezione di Brescia che, a ben vedere, un po’ di ossa in Serie D se l’è fatta ma neanche troppo, visto che all’attivo ha non più di 14 "presenze". Con mister Giacomo Filippi però parliamo anzitutto dell’innesto di Bellusci. Forse l’uomo giusto, nel posto giusto, nel momento giusto? "Di certo partiamo con nuove convinzioni anche perché è arrivato a Recanati un calciatore di enorme esperienza ma soprattutto determinato e voglioso, non tanto diquanto di rinascita, anche personale. Non ne ha fatto una questione di categoria e si è messo a disposizione con il migliore atteggiamento possibile.