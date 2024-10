Rapina gli avvocati che lo accompagnano in tribunale e scappa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 - Fare l'avvocato è un mestiere pericoloso, se ne sono resi conto i legali di un uomoti dal loro stesso cliente, che poi è fuggito. L'aggressore, un 50enne, alla fine è stato arrestato dai carabinieri che dopo 23 giorni: lo hanno scovato a Torino. Nei suoi confronti è stato spiccato un ordine di custodia cautelare per "tentataaggravata e continuata". I fatti Il 3 settembre il 50enne aveva chiesto ai suoidi essere accompagnato inad Alessandria, dove era atteso per un processo. Ma durante il viaggio in auto l'uomo ha chiesto di cambiare percorso. I legali si sono rifiutati e l'assistito per tutta risposta ha estratto un punteruolo con una lama di dieci centimetri e lo ha puntato alla gola di uno dei due poi, fatta fermare la vettura, ha rubato un telefonino ed è fuggito.