Pontida Salvini | Serve Lega Santa contro fanatismo islamico

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Per me sarà importante, perché il 7 ottobre ci sono due anniversari: uno tragico che è quello della strage in Israele, l’altro è quello dellache sconfisse i turchi e gli ottomani che volevano conquistare l’occidente. Ecco, unainternazionale ha bisogno di Orban, di Le Pen, degli spagnoli, degli austriaci, di Vannacci e di tante persone perbene. Domani noi lanciamo una grande alleanza, perché il problema del terrorismo, dell’estremismo e delc’era 500 anni fa e purtroppo c’è ancora oggi. Basta andare a fare due passi per le nostre città senza andare in Israele”. Lo ha detto il vicepremier e leader della, Matteo, parlando con i cronisti a(Bergamo).