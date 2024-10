Milano fermato il presunto killer dell’uomo ucciso davanti al figlio di 11 anni per un debito di 5 mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si trova in stato di fermo Antonio Amoroso, ilassassino di Luigi Procopio, l’uomo di 45a colpi di pistolaalundicenne lo scorso 30 settembre a Napoli. Ilassassino è statodalla polizia oggi 5 ottobre, a. Il 37enne si era spostato nel capoluogo lombardo in seguito al delitto avvenuto in strada, in Vico VII Duchesca, in pieno giorno di fronte a decine di persone. L’identità, già noto alle forze dell’ordine a causa dei suoi precedenti, era chiara poche ore dopo l’omicidio, ma ci sono voluti diversi giorni per rintracciarlo nell’ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. I precedenti di Antonio Amoroso,di Francesco Procopio Amoroso, infatti, è vicino alla mala del quartiere napoletano di Forcella. Nel 2009, fu coinvolto in un blitz anticamorra.