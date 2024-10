Metal Gear Solid David Hayter torna a doppiare Snake è in arrivo qualche novità?

Leggi tutta la notizia su game-experience

David Hayter ha rivelato attraverso il proprio profilo X di essere tornato nuovamente a Metal Gear Solid, aggiungendo anche una GIF che mostra il celeberrimo soldato proveniente direttamente da Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ovviamente questa rivelazione ha scatenato non poche speculazioni da parte dei fan, con alcuni di questi che sono convinti che il doppiatore abbia di fatto anticipato l'annuncio di un nuovo gioco appartenente alla celeberrima serie di Hideo Kojima. Precisiamo però che non vi sono assolutamente delle conferme circa la volontà di Konami di sviluppare altri capitoli della serie, con Hayter che potrebbe aver doppiato semplicemente un nuovo materiale promozionale legato all'atteso Delta, come per esempio un nuovo trailer o Spot TV volto a sponsorizzare la nuova versione del terzo capitolo della serie.