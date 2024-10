Maven racconta il suo debutto Arrivai in ritardo editarono un errore e subì il mio primo infortunio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024)ormai è diventato famoso per la sua attività su Youtube grazie alle sue spiegazioni su tutti i retroscena possibili e immaginabili della WWE, oggi ha pubblicato un video nel quale si apre sul suo match di, avvenuto esattamente 23 anni fa contro Taz al Mobile Center in Alabama. Essere ilvincitore di Tough Enough e l’heat ricevuto “Essendo stati i primi vincitori di Tough Enough io e Nidia sapevamo che l’allora WWF voleva capitalizzare sul successo dello show appena terminato, facendoci esibire quasi subito dopo di fronte al pubblico dal vivoricevetti molto heat perché molti wrestler quando raggiungono l’apice della loro carriera in WWE è perché se lo sono guadagnati tra lacrime, sudore e sangue esibendosi davanti a una quindicina di persone per anni, tutto per vivere il loro sogno. Io li avevo sorpassati, praticamente avevo saltato la fila.