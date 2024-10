Lutto nel ciclismo | addio a Guido Carlesi detto Coppino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il mondo delinper la scomparsa di, conosciuto affettuosamente come “”. L’ex ciclista è deceduto il 2 ottobre, ma la notizia è stata diffusa dai familiari solo nelle ultime ore. Nato il 7 novembre 1936 a San Sisto al Pino, vicino a Cascina, avrebbe compiuto 88 anni tra poco più di un mese. Un nome leggendario per ilitaliano,ha ottenuto il soprannome di “” per una somiglianza, sia fisica che stilistica, con il grande Fausto Coppi. Questo nomignolo ha accompagnato la sua carriera, in cui si è distinto come passista veloce e professionista dal 1957 al 1966, con un palmarès di 35 vittorie. Tra i ricordi più vivi della sua carriera vi è la famosa volata conBoni al Giro d’Italia del 1958, sul traguardo di Forte dei Marmi.