LIVE Inter-Torino 2-1 | inizia il secondo tempo entra Pavard

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)è il match valido per la settima giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Paolo Vanoli. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo stadio San Siro di Milano.2-1 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 21.48: COMINCIA LA RIPRESA 21.47 Squadre nel tunnel per rire in campo, tra pochissimo ildi. Un cambio nei nerazzurri,per Bisseck. L’chiude in vantaggio il primoper 2-1 meritatamente, grazie alla doppietta di Thuram. In mezzo il gol di Zapata, sull’ennesima dormita difensiva.