Italian Softball Series 2024 | Saronno pareggia i conti Lo scudetto si decide in gara-5

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il grande cuore di. La Inox Team ha letteralmente raddrizzato le, ovvero le finali del massimo Campionato di Serie A1, portando alla decisiva-5 la serie contro Bollate dopo aver vinto sia la terza che la quarta sfida in programma. Era completamente spalle al muro la compagine lombarda, autrice in-3 di una grande prova di forza sintetizzata da un inizio di match arrembante, contrassegnato da otto punti spalmati tra primo (3 punti) e secondo (cinque punti) inning. Al netto di un inizio molto vivo in cui la MFK ha cercato comunque di rimanere in scia ritrovandosi alla terza ripresa sotto di tre lunghezze,ha risolto la disputa al quarto, mettendo a referto tre sigilli grazie a un singolo a sinistra di Brugnoli, firmando così l’11-5 finale. (Oasport)