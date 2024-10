Gigi D’Alessio in Gigi Palasport | raddoppio anche a Eboli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Raddoppial’appuntamento conche continua ad arricchire il calendario dei concerti del nuovo tour invernale “”: alla data già annunciata del 15 dicembre, si aggiunge un nuovo imperdibile live il 16 dicembre al PalaSele di(SA) . I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi su TicketOne e nei punti vendita abituali. Dopo il grande successo del tour estivo che lo ha portato tra luglio e agosto nelle più belle località da nord a sud della Penisola,riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora.