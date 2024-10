Firenze la Galleria dell’Accademia gratis per la Domenica al museo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 -6 ottobre ladell'Accademia disarà aperta gratuitamente al pubblico come di consueto per la #. L'iniziativa, ideata dal Ministero della Cultura, promuove l’ingresso gratuito, ogni primadel mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Sarà possibile ammirare la collezione permanente della, che spazia dal Duecento al XIX secolo: dalle pitture su tavola a fondo oro realizzati tra il Duecento e il primo Quattrocento ai capolavori scultorei michelangioleschi, la suggestiva Gipsoteca - che ospita opere di artisti eccezionali come lo scultore Lorenzo Bartolini e pittori come Silvestro Lega e Luigi Mussini -, e ildegli strumenti musicali, che conserva esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena.