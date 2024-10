Firenze al via la nuova stagione degli Amici della Musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 - Sabato 12 ottobre alle ore 16, al TeatroPergola, torna laConcertisticadicon il recital pianistico di Beatrice Rana. Artista di grande successo, ha scosso l’intero panoramaclassica internazionale, suscitando ammirazione e interesse da parte di sale concertistiche, direttori, critici e pubblico di tutto il mondo. Per glieseguirà un programma con brani di Mendelssohn (Lieder ohne Worte op. 67 n. 3; op. 30 n. 6, “Gondola veneziana”; op. 85 n. 4; op. 19 n. 3; op. 67 n. 2; Scherzo in si minore; Scherzo in mi minore, op. 16 n. 2), Brahms (Sonata n. 2 in fa diesis minore, op. 2) e Ravel (Gaspard de la nuit; La valse).