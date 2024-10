Fiera bis slitta A febbraio gli interrogatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un ulteriore rinvio per permettere al giudice dell’udienza preliminare, Andrea Migliorelli, di leggere i faldoni della corposa inchiesta ’bis’, che riguarda la gara di appalto per i lavori post sisma. Intanto ieri però c’è stata la conferma delle intenzioni di alcuni imputati – Tiziano Tagliani, Aldo Modonesi, Davide Grandis, Filippo Parisini – di farsi interrogare proprio nell’udienza fissata per il 10prossimo, davanti al giudice dell’udienza preliminare. Mentre Stefano Zaccarelli ha annunciato che rilascerà dichiarazioni spontanee. L’inchiesta, coordinata dal pm Ciro Alberto Savino, ha messo sotto la lente i lavori di riqualificazione post sisma svolti tra i padiglioni e il relativo maxi appalto ritenuto dall’accusa pilotato.