Consap Giacomoni Nostro ruolo sociale decisivo per gli italiani

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 5 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Le nuove generazioni per la prima volta nella storia delPaese rischiano di stare peggio delle generazioni precedenti. Oggi i giovani hanno prospettive future peggiori dei loro genitori: troppi non studiano e non lavorano, molti hanno posti di lavoro precari e con stipendi bassi. Acquistare una casa o mettere al mondo un figlio, facendo un progetto di vita, sembra ormai essere diventato un lusso, un’impresa impossibile. Per questo, in questo momento storico, nelPaese è molto importante anche il grandeche può svolgere la, la Concessionaria del Servizio Assicurativo Pubblico, che mi onoro di presiedere da un anno.