Amici 24 il talent perde il primo allievo | Maria De Filippi furiosa con Alessandra Celentano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Come avevamo anticipato qualche giorno fa, uno degli allievi di24 era in forte crisi a tal punto da meditare il ritiro dalla scuola. In occasione della nuova registrazione delshow, Gabriele ha fatto sapere di non voler più continuare l’avventura nella scuola più famosa d’Italia. I motivi sono diversi e per qualcuno c’entrerebbe anche la severità di. La maestra, ad ogni modo, non avrebbe mostrato molto interesse nell’uscita del giovane ragazzo, motivo per cuiDel’avrebbe punzecchiata.24: Gabriele abbandona ilshow Era nell’aria da qualche giorno ormai e ora è arrivata la conferma. Dopo una settimana di lezioni ad24 in cui sono venute fuori fragilità e probabilmente anche alcune insicurezze, Gabriele è entrato in crisi e ha deciso di abbandonare la scuola più famosa d’Italia.