Zielinski un percorso iniziale all’Inter dai contorni ben definiti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Piotrè stato inserito dal primo minuto della sfida tra Inter e Stella Rossa. Il tecnico Simone Inzaghi lo ha schierato titolare nei primi due incontri di Champions League, in discontinuità rispetto a quanto accade in Serie A. IL PUNTO – Piotrha iniziato in maniera ottimale il suoin Champions League con la maglia dell’Inter. Il centrocampista ex Napoli si è infatti disimpegnato con efficacia sia nella sfida pareggiata all’Etihad contro il Manchester City che nel successo casalingo per 4-0 contro la Stella Rossa. In quest’ultima occasione, stante la minore predisposizione al possesso palla del club serbo, il polacco si è attivato in maniera principale nel convertire l’azione da difensiva in offensiva, impegnandosi a far girare velocemente il pallone al fine di trovare impreparati i difensori avversari.