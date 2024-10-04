Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 12:30 (Di venerdì 4 ottobre 2024) Viabilità DEL 04 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE OSTIENSE E PONTINA SI RALLENTA SEMPRE IN ESTERNA E PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA IDEM IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA E Più AVANTIDALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA LE ALTRE NOTIZIE POSSIBILI DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO PER LO SCIOPERO NAZIONALE IN PROGRAMMA DOMANI SABATO 5 OTTOBRE A Roma L’AGITAZIOE COINVOLGE LE RETIDI ATAC E DI Roma TPL POSSIBILI DISAGI, DUNQUE DALLE 08.30ALLE 17.00 E DALLE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 11:30 - PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA IN VIA PRENESTIN CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIAN E ...
- Da romadailynews di ven. 4 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 10:30 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO PERCXORRENDO LA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE TRA PèARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN ...
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