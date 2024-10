Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024)DEL 04 OTTOBREORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE OSTIENSE E PONTINA SI RALLENTA SEMPRE IN ESTERNA E PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA IDEM IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIA E Più AVANTIDALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA LE ALTRE NOTIZIE POSSIBILI DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO PER LO SCIOPERO NAZIONALE IN PROGRAMMA DOMANI SABATO 5 OTTOBRE AL’AGITAZIOE COINVOLGE LE RETIDI ATAC E DITPL POSSIBILI DISAGI, DUNQUE DALLE 08.30ALLE 17.00 E DALLE 20.