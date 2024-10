Torna nella Bassa la grande paura dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una giornata di pioggia e un’altra giornata di ansia, quella vissuta ieri da migliaia di bolognesi già frustati due volte dall’alluvione. L’allerta rossa, diramata ieri mattina dalla Protezione civile per i Comuni della, e quella arancione per il resto del territorio provinciale, proseguirannogiornata di oggi, quando comunque le piogge saranno in esaurimento. Ieri il Comune di Budrio per precauzione ha deciso di evacuare gli abitanti delle zone già alluvionate nei giorni scorsi. La sindaca Debora Badiali ha firmato l’ordinanza nel pomeriggio. "Siamo preoccupati perché la ricostruzione arginale è stata appena fatta e non ha ancora la diaframmatura – ha spiegato la sindaca, parlando dell’Idice – perciò, visto il pregresso, procediamo con un’evacuazione preventiva per questa notte delle aree coinvolte in precedenza".