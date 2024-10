Torna il festival Ri-generazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 –anche per il 2024 Ri-, lo spazio per i giovani, e non solo, creato dall’Associazione Culturale LiberiLibri e dal Comune di Cavriglia. Il 18 e il 19 ottobre alle 21 e domenica 20 ottobre alle 16, gli ospiti si alterneranno raccontandosi presso il Teatro Comunale. Il fil rouge di questa seconda edizione sarà il Potere della Comunicazione. Saranno protagonisti della prima serata MineRadio e ValdarnoLab. Niccolò Beccastrini, Alessio Sani e Davide Scarselli ci racconteranno la loro avventura dal garage alla creazione di una web radio, mentre Camilla Moricca, Samuele Secciani e Lapo Verniani ci illustreranno cos’è e quali sono gli scopi di ValdarnoLab, il Laboratorio dei giovani soci della Banca del Valdarno.