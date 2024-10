Senato La Russa | senatori potranno portare con sé animali d’affezione

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “State sempre a cercare retroscena, ma oggi voglio darvi una notizia, se volete scriverla”. Con queste parole, il presidente delIgnazio Laha annunciato dal palco della seconda edizione di “Italia, le radici della bellezza” a Brucoli, che iricon sé “gli”, in particolare cani e gatti.La decisione arriva dopo che la senatrice Michaela Biancofiore ha presentato una richiesta per permettere la presenza didomestici in. Laha quindi avviato un’istruttoria per valutare la fattibilità della proposta, che ora sembra essere stata accolta positivamente. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo per il benessere deglie dei loro proprietari, permettendo airi di conciliare meglio i loro impegni lavorativi con le esigenze dei loro amici a quattro zampe.