Roma francobolli di Lsd ed ecstasy Blue Punisher pronti per lo spaccio | in manette due pusher

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 settembre 2024 – Proseguono senza sosta le operazioni dei Carabinieri della Stazione diQuirinale, d’intesa con la Procura della Repubblica di, finalizzate al contrasto del traffico di droga tra i giovani nel centro di. Dopo l’arresto di un 24enne gambiano trovato in possesso di 19 pasticche di”, un altro importante intervento dei militari ha portato all’arresto di un ragazzo e una ragazza, 23enni,ni, trovati in possesso di droghe sintetiche e gravemente indiziati di detenzione edi sostanze stupefacenti. L’attività nasce qualche sera fa, quando una pattuglia di Carabinieri nota la ragazza che aveva da poco acquistato alcune dosi di stupefacenti dal ragazzo che si trovava a bordo di un’utilitaria in via Antonio Pacinotti.