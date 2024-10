Questo video non mostra Kamala Harris con il rapper accusato di stupro

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 23 settembre 2024 è stato pubblicato su X unin cui si vedemettersi in posa con altre due persone, una donna e un uomo, davanti a dei fotografi. Secondo chi pubblica, l’uomo sarebbe ilstatunitense P Diddy (Sean Combs), indagato per reati che vanno dalloalla tratta umana a scopi sessuali e perarrestato il 16 settembre scorso. Ilè presentato fuori dal suo contesto e veicola una notizia falsa. Infatti, il filmato risale al 18 maggio 2001 econ Montel Williams, produttore e attore statunitense, e la figlia dell’uomo, Ashley Williams. In quell’occasione, i tre avevano partecipato alla Corsa annuale per combattere la sclerosi multipla al Century Plaza Hotel di Century City, in California.