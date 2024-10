Programmare il sesso in anticipo | la chiave per mantenere in salute i rapporti di coppia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ilinè sexy: i benefici per la– Sapevi cheilè laperindi? Anche se può sembrare poco spontaneo, organizzare i momenti di intimità può aiutare a rafforzare la connessione e a riaccendere il desiderio. L’esperta Esther Perel, famosa terapista relazionale, spiega come pianificare ilnon solo non rovina la passione, ma è un modo per prendersi cura del proprio rapporto in modo consapevole e intenzionale. Approfondiamo la questione. Ilpianificato: tra organizzazione e passione Nella società moderna si tende a vedere ilcome qualcosa che deve nascere spontaneamente, un momento che “accade” senza preavviso.