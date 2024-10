Nkunku segna e gli uomini di Maresca vincono ancora

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 2024-10-03 23:34:11 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Christopherha celebrato il suo richiamo nella squadra francese con un gol mentre la squadra del Chelsea, molto cambiata, ha sconfitto stasera il Gent 4-2 nella Conference League.è stato nominato nella rosa dei Les Bleus per le partite con Israele e Belgio all’inizio della giornata dopo aver dimostrato la sua forma fisica dopo una prima stagione devastata dagli infortuni allo Stamford Bridge. E ha dimostratouna volta il suo fiuto per il golndo il suo settimo gol stagionale mentre glidi Enzosi sono assicurati la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Renato Veiga ha messo in vantaggio il Chelsea al 12? e Pedro Neto ha raddoppiato al minuto della ripresa.