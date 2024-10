Moto2 Filip Salac svetta nelle pre-qualifiche del venerdì a Motegi Arbolino e Vietti in top-14

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stato il cecoil più veloce delle pre-del, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito giapponese, l’alfiere del Team Marc VDS ha ottenuto il nuovo record della pista di questa categoria, fermando i cronometri sul tempo di 1:49.716 a precedere i due spagnoli Aron Canet (Fantic Racing) di 0.046 e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) di 0.095. Una sessione condizionata nella fase centrale dall’arrivo, seppur fugace, dalla pioggia che ha costretto i centauri a non poter svolgere il proprio programma come avrebbero voluto. In questo contesto, Ai Ogura, leader del campionato e padrone di casa, ha guidato in gestione e senza prendersi rischi eccessivi. Il pilota dell’MT – Helmets MSI ha spinto la sua Boscoscuro al quarto posto con 0.299 di ritardo dal vertice.