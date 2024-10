Media israeliani | L’intelligence di Tel Aviv ritiene che Safieddine sia morto

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Hashem, probabile successore di Hassan Nasrallah alla guida di Hezbollah, sarebbe stato ucciso nel bombardamento di ieri dell’Idf a Beirut. Come riporta l’emittente israeliana Keshet 12, è questa la convinzione che si sta facendo sempre più largo ai massimi livelli della sicurezza dello Stato ebraico. Colonne di fumo a Dahieh, periferia sud di Beirut (Getty Images).era l’obiettivo dell’ultimo attacco dell’Idf su Beirut L’Idf ha riferito che l’ultimo violento attacco aereo sulla capitale del Libano ha preso di mira il quartier generale deldi Hezbollah, situato in un bunker sotterraneo del sobborgo meridionale di Dahieh, roccaforte del gruppo sciita. Due funzionarihanno detto ad Axios che era propriol’obiettivo del raid. Hashemcon l’ex ambasciatore iraniano in Libano, Mohammad Fathali (Getty Images).