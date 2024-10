Luna Rossa andrà avanti! L’annuncio di Max Sirena | Grazie a Bertelli bisogna provarci e riprovarci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è stata sconfitta da INEOS Britannia per 7-4 nella finale della Louis Vuitton Cup e non potrà così sfidare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Lo skipper Maxha chiuso la campagna con una dichiarazione rilasciata attraverso i canali ufficiali di Team Prada Pirelli. “È un momento strano quando finisce un’avventura di più di tre anni, con tante persone che entrano a fare parte della tua famiglia. È sempre difficile fare un commento a caldo, però mi sento di ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato a questa avventura, ma soprattutto tutte le persone che ci hanno seguito, i tifosi, i giornalisti (anche se sanno che non ho un grande rapporto con loro)“.