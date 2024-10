Louis Vuitton Cup Ineos vince la finale | Luna Rossa sconfitta 7-4

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Finisce il sogno di. L’imbarcazione italiana cede controBritannia – con un ritardo di 17? – nell’undicesima regata che consente agli inglesi di conquistare il trofeo dellaCup. Per la prima volta dopo 60 anni i britannici potranno prendere parte all’America’s Cup e sfidare il Team New Zealand: l’ultima volta fu nel 1964. La gara Ancora una volta la partenza si è rivelata decisiva.l’ha vinta, ha preso la testa della regata e non l’ha più lasciata. La barca italiana si è riportata sotto fino a 20 metri nel corso della terza bolina, ma non è bastato per effettuare il sorpasso. Il timoniere dei, Ben Ainslie (quattro ori olimpici), ha sempre virato davanti alla prua di Bruni e Spithill. Perè stata la sesta partecipazione allaCup.