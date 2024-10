L' inaspettato orange wine prodotto sull' Isola del Giglio da un ingegnere veneto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’ansonica è un vino differente. O lo ami o lo odi. «Quando ho iniziato - spiega Massimo Piccin, produttore nell’azienda gigliese Paradiso dei Conigli,trapiantato in Toscana per realizzare il suo sogno - sono stato più convinto dalla bellezza e ispidezzana che dalla piacevolezza del vino». L’ansonaca dell’del(come viene chiamata al) è un vino scontroso, non certo ruffiano e con cui devi entrare in sintonia per apprezzarne veramente le gesta. Ha la stessa tempra degli abitanti dell’abituati a cavarsela da soli, ad auto appagarsi. Tra poco compirà dieci vendemmie. Per Piccin è stato un progetto sentimentale «Oggi può essere visto come una moda - spiega il produttore - considerando tutta l'attenzione che c'è al vino naturale. In realtà quello che ho fatto, oggi mi rendo conto, è quasi un miracolo.