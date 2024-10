Lecco bimbo di 4 anni cade dal secondo piano | è grave La mamma era andata a prendere il fratello

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sarebbe ancora in condizioni gravi il bambino di 4di origine nigeriana che nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre, è precipitato daldella sua casa a Osnago, in provincia dila prima ricostruzione degli inquirenti, lalo avrebbe lasciato solo in casa per andare a recuperare un altro figlio alla fermata dello scuolabus. Mentre rientrava, il piccolo si sarebbe sporto troppo dalla ringhiera del balcone,ndo da un’altezza di 10 metri. L’allarme e il trasferimento in ospedale L’allarme lo hanno dato i vicini di casa, che si sono accorti del corpo sull’asfalto del parcheggio de condominio. «Abbiamo sentito un tonfo, poi un pianto», hanno raccontato. Il bambino, rimasto cosciente nonostante i gravi traumi subiti a seguito del colpo, è parso immediatamente in condizioni gravi.