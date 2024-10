Lazio | squadra in campo a Formello Baroni studia l’Empoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Con il morale ancora alle stelle, dopo la convincente vittoria in Europa League contro il Nizza (la terza consecutiva dopo quelle con Dinamo Kiev e Torino), laha ripreso ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro. Solito allenamento del post partita per i biancocelesti; scarico per chi è sceso incontro i francesi, mentre tutti gli altri hanno svolto la seduta completa. Quella contro i toscani sarà l’ultima fatica dei biancocelesti prima della sosta e Marcostando qualche cambiamento rispetto al match di Coppa. In difesa, ad esempio, dovrebbe riposare Mario Gila, uscito acciaccato dall’Olimpico; al fianco di Romagnoli, quindi, si potrebbe rivedere Patric. A centro, invece, Rovella è pronto a riprendersi il posto a discapito di Vecino.