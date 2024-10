La Biennale di Firenze Capolavori in mostra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’edizione numero 33 dellaInternazionale dell’Antiquariato di, in corso fino a domenica, è uno dei più importanti appuntamenti dedicati all’arte italiana del panorama internazionale. E se, nelle sale di Palazzo Corsini – dopo l’inaugurazione e l’apertura al pubblico con il taglio del nastro della sindaca Sara Funaro, del presidente della Regione Eugenio Giani e del segretario generale Fabrizio Moretti, precedute dalla cerimonia inaugurale a Palazzo Vecchio – fervono ancora attività e trattative, è già possibile decretare, in anticipo, il successo di questa edizione. La preview riservata a collezionisti e istituzioni museali ha registrato un + 35% circa di presenze rispetto al 2022 e i due momenti clou sono andati sold out.