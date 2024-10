Israele-Iran? Cosa può succedere il 7 ottobre | la profezia choc di Caracciolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Il punto è capire che tipo di reazione avranno gli israeliani ma soprattutto se questa sarà l'occasione per gliiani di riprendere il gioco": Lucio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito della possibile risposta didopo l'attacco dell'della settimana scorsa. Un attacco che Teheran aveva annunciato per vendicarsi dell'uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah da parte di Tel Aviv. Parlando di quello che potrebbenei prossimi giorni, il direttore della rivista di geopolitica Limes ha spiegato: "In un mondo normalecolpirebbe il 7, l'anniversario dell'attacco di Hamas, e colpirebbe degli impianti petroliferi. In un mondo meno normale, come quello in cui viviamo,potrebbe colpire gli impianti atomici".