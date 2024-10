Investimenti pubblici e ricadute economiche | perché è importante occuparsi del futuro aerospaziale italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mentre si avvicina la data di “pensionamento” dellaStazione spaziale internazionale (ISS), prevista per il 2030, si fa urgente la necessità di definire le direzionilungo le quali l’Italia svilupperà i prossimi progetti in campo. Dall’avvio della sua costruzione, nel 1998, la Stazione spaziale internazionale ha svolto un compitonella ricerca scientifica, confondamentali per l’industria spaziale e della difesa, oltre che per molti settori come biologia, fisica, meteorologia eastronomia. Ha rappresentato un esempio di cooperazione internazionale senza pari: ISS è stata infatti gestita in modo congiunto dacinque diverse agenzie spaziali: la statunitense Nasa, la russa Rka, l'europea Esa (con la partecipazione di tutte le agenzie nazionali, inclusa la nostra Asi), la giapponese Jaxa e la canadese Csa-Asc.