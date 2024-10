I carabinieri in Palestina | il governo pensa di mandare 200 uomini su richiesta Usa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) IlMeloni stando diin. Duecentoper guidare una missione di pace. Sudegli Stati Uniti. Nei prossimi giorni arriverà in Israele un nucleo di una ventina di militari. Per farsi trovare pronti quando scatterà una tregua. Molto probabilmente saranno i reparti della 2a brigata mobilea muoversi. Si tratta del 1o reggimento paracadutisti («gruppo intervento speciale»), del 7o reggimento «Trentino Alto Adige» e del 13o reggimento Friuli Venezia Giulia. Per una missione bilaterale di collaborazione con le autorità palestinesi. Ovvero l’operazione di addestramento delle forze di polizia con la partecipazione di Francia e Spagna ma con il comando a Roma. Quella che un anno fa, dopo gli attacchi di Hamas, venne ritirata. La missione A parlare del ritorno deiinè oggi il Corriere della Sera.