Giornate Fai d’autunno a La Spezia i tre luoghi imperdibili

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La, 5 ottobre 2024 – Anche quest’anno tornano leFAI, una perfetta occasione per poter visitareche solitamente sono chiusi al pubblico. L’appuntamento di quest’anno in provincia di La– l’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 – ci offre tre suggestive chiese tutte da scoprire. Chiesa di Santa Maria Stella Maris Questa chiesa con vista panoramica sul mare è stata fondata nel XIX secolo, in un periodo in cui molti villaggi costieri della regione cercavano di rafforzare la loro identità e legame con il mare costruendodi culto dedicati alla patrona dei navigatori, la Madonna Stella Maris. La sua posizione contribuisce a rendere il borgo pittoresco, integrandosi perfettamente nel tessuto urbano della città, rendendola così suggestiva sia per i visitatori che per i suoi abitanti.