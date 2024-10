Fumo la proposta degli oncologi | Aumentare di 5 euro prezzo sigarette

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)di 5al pacchetto ildelle, con il duplice scopo di disincentivare l'abitudine al, che è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, e al contempo sostenere con il ricavato il Servizio sanitario nazionale con circa 13,8 miliardi di. A richiederlo è l'Associazione italiana dia medica (Aiom) che al Senato, ha presentato la campagna #SOStenereSSN, promossa con Fondazione Aiom e Panorama della Sanità. “Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo per ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse per il SSN" dice il presidente Aiom Perrone che ricorda come il tabagismo sia un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie. Altri Paesipei, come la Francia, hanno già modificato ildi vendita, che oggi si aggira sui 12a pacchetto.