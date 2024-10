Frosinone Vivarini per confermarsi | la Carrarese gli indisponibili e Biraschi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Obiettivo tre punti per ilnella partita del campionato di Serie B contro la. Alla vigilia il tecnico Vincenzosi è presentato in conferenza stampa. “Il campionato è già iniziato, da molto. Dobbiamo dare continuità alle cose positive di questi ultimi giorni. Abbiamo bisogno di acquisire quell’umiltà e quell’abnegazione che abbiamo avuto con il Cittadella. Nel campionato di Serie B non si può fare a meno di queste caratteristiche. Ovviamente dovremmo aumentare anche la qualità del gioco che ci permetterà di essere più efficaci e solidi durante l’anno”, sono le prime parole del tecnico. “In questa settimana abbiamo cambiato tanto per cercare delle soluzioni giuste. È chiaro che le caratteristiche dei giocatori sono fondamentali per vari fattori come il modulo e l’organizzazione di gioco.