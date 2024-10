Festa con spogliarello nella casa di riposo | Un successo lo rifaremo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Di solito si tratta più di uno spettacolo con balli e canti, ma questa volta abbiamo voluto cambiare l’approccio”. Eccome se è stato cambiato “Ho detto: ‘E se organizzassimo uno?’. Contro ogni aspettativa, i residenti hanno reagito positivamente”, spiega la terapista Dorien Deboel. Così, venerdì, labimestrale dell’ospizio Heiberg di Turnhout, in Belgio, si è trasformata in uno spettacolo di. Così come mostrano le immagini diffuse dal quotidiano fiammingo Hln, i responsabili delladihanno assunto due spogliarellisti professionisti, un uomo e una donna, per non far torto a nessuno. E lo spettacolo è stato apprezzato da tutti, sia dagli uomini sia dalle donne ospiti delladi. “È stato incredibile, mi sono davvero divertita.