Fentanyl e cyber Cosa si è detto alla ministeriale Interno del G7

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È importante coordinare le posizioni nazionali in seno ai fori di cooperazione internazionale e multilaterali che affrontano il tema delle nuove droghe sintetiche. Si tratta di uno dei punti su cui hanno concordato i ministri dell’del G7 durante la seconda delle tre giornate di lavori, da mercoledì a oggi, a Mirabella Eclano (Avellino). Matteo Piantedosi, padrone di casa dellain quanto l’Italia è presidente di turno del G7 quest’anno, ha sottolineato l’importanza di agire “per evitare che l’abuso di queste sostanze continui a mietere vittime”. In questo contesto è stata considerata molto positiva l’istituzione della Coalizione globale per affrontare le minacce delle droghe sintetiche, lanciata un anno fa dagli Stati Uniti, “quale consesso internazionale per dare un indirizzo univoco al contrasto alle droghe sintetiche”.