Eleonora Giorgi il tragico annuncio | La lettera al mio nipotino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Circa un anno fa,ha ricevuto la diagnosi di un tumore al pancreas. Nonostante questa pesante notizia, l’attrice ha affrontato la sua battaglia con grande coraggio, condividendo con il pubblico le sue esperienze e il percorso di cure intrapreso. Ha scelto di raccontare la sua storia in televisione, sui giornali e sui social, con l’intenzione di ispirare e sostenere chi si trova in una situazione simile. «Mi dicevano che i miei capelli biondi erano tra i più belli del cinema, ma io credo di essere comunque bella, anche senza. Voglio dire a tutte le donne in terapia: mostratevi, non abbiate paura della vostra fragilità», ha dichiarato in un’intervista al settimanale “Di Più”, dove ha anche menzionato di aver intrapreso una nuova terapia sperimentale, consapevole però delle basse probabilità di successo.