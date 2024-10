Chiesti 15 anni per Christian Brueckner l’uomo sospettato di aver rapito Maddie McCann | E’ uno stupratore seriale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)15per. Il 47enne tedescodiMadeleineè attualmente a processo in Germania per le accuse di stupro e abusi sessuali, anche su minori. Il processo si è volto presso il tribunale di Braunschweig da gennaio scorso e si sta concludendo con le arringhe finali degli avvocati.non alla sbarra per il rapimento dellama per reati che avrebbe comunque commesso sempre in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Il pubblico ministero Ute Lindemann ha chiesto per lui una condanna a 15di reclusione e il verdetto potrebbe già arrivare martedì 8 ottobre. Il 47enne è accusato di una lunga serie di crimini tra cui lo stupro di un’adolescente e quello di un’anziana. L’imputato è stato descritto dall’accusa come uno “”.