Cancellato Il Buono il Brutto e il Cattivo e Reazione a Catena si ridimensiona | bassi ascolti per Pino Insegno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “La sfida vera, la migliore, sarà quella che inizierà da gennaio. Quella sì, una bellissima idea, un bel percorso, con me ci saranno Luca Ward e Pannofino. Un’avventura molto intrigante“, aveva dichiaratonei mesi scorsi. Ne aveva parlato in diverse interviste e il progetto era stato ufficializzato alla presentazione dei Palinsesti Rai: un nuovo varietà in onda in prima serata su Rai1 il 3 e il 10 gennaio. “Il, ile il”, questo il titolo dello show, non vedrà la luce.dalla programmazione della prima rete o forse solo in stand by per qualche mese: “Ai piani alti di Viale Mazzini si starebbero congelando i nuovi progetti a medio termine che riguardano”, fa sapere il settimanale “Oggi” soffermandosi sul difficile momento professionale che il conduttore romano sta vivendo da qualche mese.