Bilancio Cisal | Salari pensioni e più risorse su Pa nostre priorità

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Massimo Blasi, segretario confederale, ha partecipato all’audizione presso le Commissioniriunite di Camera e Senato Roma. “Si confida che venga reso strutturale il taglio dell’IRPEF e del cuneo contributivo, per il quale va previsto un décalage per i redditi immediatamente a ridosso dei 36.000 euro; misure, queste, ritenute da noi fondamentali per tutelare lavoratori e pensionati, anche perché resta critica, in Italia, una forte emergenzaale; alla stessa si dovrà far fronte anche assicurando una ampia defiscalizzazione di ogni forma dio accessorio”. Così Massimo Blasi, segretario confederale, nel corso dell’audizione presso le Commissioniriunite di Camera e Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del Piano strutturale didi medio termine 2025-2029.