Arsenale di Taranto Maiorano FdI | Nessun cambio di programma sulle lavorazioni 

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa nota del parlamentare ionico dopo il cedimento della barca porta del bacino Ferrati “Nonostante l’imprevedibile evento accaduto lo scorso 2 agosto, che ha visto il cedimento della barca porta che chiudeva il bacino Ferrati, l’militare dinon ha subitoannullamento di soste lavori, né il trasferimento delle stesse in altre basi. Tutta lazione di interventi prevista aprima dell’incidente è rimasta sostanzialmente confermata, nonostante la temporanea indisponibilità del bacino. In alcuni casi è stato necessario solo posticipare o anticipare determinati ingressi e soste per le attività di carenamento e di manutenzione varie. Lo dico per fare chiarezza e, soprattutto, per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco o da eventuali incertezze, comprensibili, da parte delle aziende dell’indotto”.