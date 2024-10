Arrampicata sportiva Zurloni 4 nell’ultima tappa di Coppa del Mondo Trofei speed a Watson e Deng

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A Seoul (Corea del Sud) si sta disputando l’ultimadelladel2024 di. La giornata odierna è stata riservata al tabellone finale dello, la disciplina di velocità sulla consueta parete omologata che un paio di mesi fa aveva anche messo in palio le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Matteoha concluso al quarto posto, perdendo la small final contro l’indonesianno Kiromal Katibin (4.99 a 8.93) dopo aver superato l’indonesiano Veddriq Leonardo (5.00, mentre l’asiatico è caduto). La gara è stata vinta dal cinese Xinshang Wang, che in finale ha avuto la meglio sul kazako Amir Maimuratov (6.23 a 10.60). Tra le donne si è imposta la cinese Yafei Zhou, che in finale ha regolato l’indonesiana Rajiah Sallsabillah (6.78 contro 8.08), mentre l’altra cinese Shengyan Wang ha concluso in terza piazza battendo la connazionale Lijuan(6.90).