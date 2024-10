Arezzo trasferta in sospeso La Minghelli resta in attesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Luca AmorosiNon solo ladi Sassari è la più lunga e la più complicata per ovvie questioni logistiche. Sulla tifoseria amaranto, come non bastasse, incombe pure l’ombra del divieto di. L’Osservatorio ha infatti inserito la partita in programma dopodomani (e anche il successivo impegno fuori casa della Ternana, proprio contro la Torres, del prossimo 20 ottobre) tra le gare da rinviare all’esame del Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. È evidente che la decisione è la conseguenza di quanto accaduto domenica scorsa prima della partita del Comunale, con le due tifoserie che sono venute a contatto in via Benedetto da Maiano, a poche centinaia di metri dallo stadio.