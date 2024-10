Allerta per tempesta solare di classe X7 1 | cosa ci attende

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nelle ultime ore, il Sole ha rilasciato uno dei brillamenti più intensi degli ultimi anni, classificato come diX7.1, in grado di generare unadi vasta portata. La, prevista per il 4 ottobre, è già al centro delle previsioni degli scienziati che monitorano attentamente le conseguenze di questo fenomeno sul nostro pianeta. Le tempeste geomagnetiche, infatti, possono provocare disagi alle comunicazioni, alle reti elettriche e anche influenzare i sistemi satellitari e di navigazione GPS., foto Ansa – VelvetMagCos’è una? Unaè un fenomeno causato da brillamenti solari, ossia esplosioni di energia sulla superficie del Sole. Questi eventi rilasciano particelle cariche, come protoni ed elettroni, che viaggiano a velocità elevate attraverso lo spazio interplanetario e raggiungono la Terra.