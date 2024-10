Addio all’America’s Cup Bruni | Avevamo le carte in regola Luna Rossa tornerà più forte

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Barcellona, 4 ottobre 2024 – La corsa verso la 37^ America’s Cup finisce oggi perPrada Pirelli, sconfitta da Ineos Britannia nella settima giornata delle finali Louis Vuitton Cup (leggi qui). C’è grande amarezza nel team italiano che vede sfumare la possibilità di accedere al Match di Coppa, ma contemporaneamente c’è la consapevolezza di aver disputato delle regate belle, combattute e difficili, arrivando per la quinta volta nelle finali delle Selezioni Challenger.ha dimostrato la forza e la maturità di un team di grandi professionisti, che ancora una volta è stato in grado di entusiasmare il mondo della vela e di portare in alto le eccellenze del Made in Italy. MATCH #11 – GBR vs ITAsaluta la 37^ America’s Cup dopo una bella regata, combattuta sino alla fine.